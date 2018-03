Adolescente em fuga atropela procissão Anteontem, um adolescente de 15 anos, em fuga da polícia, perdeu o controle do carro roubado que dirigia e atropelou seis fiéis que participavam de uma procissão da Paróquia Verbo Encarnado, na Pedreira, zona sul da capital paulista. As mulheres sofreram ferimentos leves e passam bem. L.M.R. havia roubado o carro no dia anterior e acabou localizado pela PM no domingo. A perseguição durou 15 minutos. Ele foi levado para o 98.º DP (Jardim Miriam) e, depois, para a Vara da Infância e Juventude.