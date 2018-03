Adolescente é suspeito de matar professora Baleado por policiais, um adolescente de 17 anos - que está internado no Hospital do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo - é o principal suspeito de ter matado a professora de Educação Física Joyce Chaddad de Moraes Domingues, no dia 28, em Embu. O rapaz foi detido após assaltar um posto de combustível. Uma testemunha do assassinato o reconheceu.