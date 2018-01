Adolescente é detido por furto duas vezes no mesmo dia

SOROCABA - Três horas depois de ser entregue ao pai, após ter sido detido pelo furto de um consultório médico, um adolescente de 16 anos voltou a ser apanhado furtando uma clínica veterinária, nesta quinta-feira, 20, em Sorocaba, interior de São Paulo. “Você aqui de novo?”, reagiu o agente da Polícia Civil ao se deparar com o adolescente à sua frente pela segunda vez no dia.

Na primeira detenção, o adolescente havia sido flagrado com objetos furtados de um consultório pediátrico. Ele forçou a porta de uma sala para praticar o furto. Em razão da idade, ele foi autuado por ato infracional e entregue ao pai, que assumiu o compromisso de levar o filho ao Juizado da Infância e da Juventude. Horas depois de ser liberado, o garoto foi visto próximo de uma clínica veterinária que estava com o alarme soando, no bairro Altos do Trujilo.

Policiais militares foram ao local, constataram o furto por uma vidraça estourada e faziam buscas nas imediações. Eles suspeitaram de um adolescente que carregava um notebook e o abordaram. O menor negou o furto, mas, ao ligar o aparelho, a tela exibiu a logomarca e dados da clínica. O dono reconheceu o equipamento. Mesmo com a reincidência, o menor foi liberado pela segunda vez.