Adolescente é morto por cães da raça Rottweiler em Guarulhos

SÃO PAULO - O adolescente Manoel Ferreira Júnior, de 14 anos, foi atacado e morto, por volta das 10h30 de sexta-feira, 23, por dois cães da raça Rottweiler ao invadir um pequena chácara localizada na altura do nº 763 da Estrada do Morro Grande, na Vila Carmela, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo os familiares do estudante, no local há vários pés de frutas, o que teria atraído o rapaz até o interior do terreno. Os dois cães pertencem a um caseiro - contratado pelo dono do imóvel - que resolveu vigiar o local com o auxílio dos animais após o furto de algumas ferramentas e equipamentos industriais que lá eram guardados.

O corpo do menino foi encontrado em um dos cômodos do local recentemente invadido por bandidos. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos como morte suspeita. Os pais do garoto devem retirar o corpo do adolescente do Instituto Médico Legal (IML) na manhã deste sábado, 24.