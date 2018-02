Adolescente é morto em assalto a pizzaria

SÃO PAULO - Um adolescente de 17 anos foi morto em um assalto a uma pizzaria na região central de São Paulo na noite desta quinta-feira, 6.

Por volta das 23 horas, três assaltantes entraram no estabelecimento a Rua Conselheiro Nébias, em Campos Elísios, e obrigaram os funcionários a ficarem em um banheiro, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O office boy Ramon Ribeiro de Souza, de 17 anos, estava passando pelo local, falando ao telefone, quando se virou para olhar para dentro da pizzaria. Neste momento um dos assaltantes o puxou para dentro.

Os funcionários que estavam no banheiro afirmaram à polícia que ouviram um disparo e, ao saírem, os assaltantes haviam fugido de carro e o adolescente estava baleado. Souza chegou a caminhar até a calçada mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de o socorro chegar.

Foram roubados R$ 300 e dois celulares. O caso foi registrado como roubo seguido de morte no 2° DP (Bom Retiro). O delegado pediu assessoramento do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), fez as primeiras apurações e instaurou inquérito para encaminhar à delegacia especializada em latrocínios do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que dará continuidade às investigações.