Adolescente é morto durante abordagem da Guarda Civil em Itapecerica da Serra

O jovem foi parado na Avenida Soldado PM Gilberto Agostinho, no Jardim Cinira, no início da noite. Segundo os guardas, o adolescente estava acompanhado de outras seis pessoas. Durante a abordagem, de acordo com a versão apresentada pelos guardas, a vítima tentou segurar a arma de um deles.

A bala acertou o peito do estudante, que foi socorrido pelos próprios GCMs. Ele foi levado ao hospital da cidade, onde morreu. O guarda se apresentou na delegacia. Ele responderá, em liberdade, a um inquérito de homicídio culposo. Seu revólver calibre 38 foi apreendido.

A família da vítima não acreditou na versão dos policiais e fez um protesto na frente da delegacia ontem à noite.