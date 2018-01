Adolescente é morto a marretadas ao sair de baile em Jacareí

Um adolescente de 15 anos foi morto e outro ficou ferido após serem atacados com golpes de marreta neste domingo, 14, em Jacareí, no interior de São Paulo, segundo informações da Polícia Militar. De acordo com informações preliminares, os dois tinham saído de um baile, na Rua Alfredo Schuring, no centro da cidade, quando foram abordado pelos criminosos. O rapaz de 21 anos foi levado inconsciente para a Santa Casa. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Ao lado das vítimas foi encontrado também uma chave de roda. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos.