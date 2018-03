Adolescente é morta por bala perdida Depois de assaltar uma residência e levar uma moradora como refém, cinco rapazes trocaram tiros com a Polícia Militar, na madrugada de ontem, em Araras (SP). No tiroteio, uma adolescente identificada como Jennifer, de 14 anos, foi atingida na nádega por uma bala perdida enquanto passava pelo local e morreu. Com veia femoral rompida, ela teve hemorragia, foi socorrida, mas morreu durante a madrugada.