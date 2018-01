Adolescente é morta pelo ex-namorado na zona leste de SP

A adolescente Nathalia Leite de Jesus Pereira, de 14 anos, foi morta com um tiro na cabeça, às 18h desta sexta-feira, supostamente pelo ex-namorado, José Olálio Batista Filho, de 23 anos, no interior de um pet shop localizado na altura do nº 317 da Avenida Tomás Lopes de Camargo, no Jardim Romano, região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Segundo o que a polícia apurou até o momento com testemunhas, a garota já estava no estabelecimento quando o suspeito chegou. Ao ver que Batista estava armado com um revólver, Nathalia ainda tentou escapar dele, mas não deu tempo. Inconformado com o fim do romance, o ex-namorado da adolescente sacou a arma e atirou, fugindo em seguida. Mesmo encaminhada ao Hospital Santa Marcelina, Nathalia não resistiu e morreu. Policiais civis foram acionados para realizar perícia no local e encontraram, a 20 metros da loja, um revólver abandonado. A arma foi encaminhada ao Instituto de Criminalística e passará também pela perícia. O suposto assassino segue foragido. O caso foi registrado no 59º Distrito Policial, do Jardim dos Ipês, pelo delegado José Carlos Afonso.