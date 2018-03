Adolescente é morta e rapaz fica ferido durante assalto no interior de SP

RIBEIRÃO PRETO - Um casal de namorados adolescentes foi assaltado e vítima de tiros, na madrugada desta segunda-feira, 14, em Guariba, na região de Ribeirão Preto. Homens armados renderam os dois jovens, dentro do carro Gol do açougueiro Giovane Santos Reis, de 18 anos, perto do hospital da cidade.

Reis e a namorada Pâmela Félix de Souza, de 19, foram levados a um canavial a mais de três quilômetros da zona urbana e, após serem amarrados, foram atingidos por vários tiros. A perícia técnica indicará quantos disparos cada um recebeu. Reis ainda conseguiu se soltar e pediu socorro numa fazenda nas proximidades. Pâmela morreu no local.

O rapaz foi internado em estado grave e passou por cirurgia na Unidade de Emergência (UE), do Hospital das Clínicas (HC), em Ribeirão Preto. O corpo da jovem foi localizado pela manhã. O carro de Reis foi encontrado, queimado, perto de um residencial, também pela manhã.

A Polícia Civil investiga o caso e suspeita que os bandidos possam ter usado o carro num assalto a um posto de combustíveis. Uma denúncia anônima de um possível suspeito chegou à Polícia Militar e está sendo investigada.