Adolescente é flagrado com arma em escola de Itapecerica da Serra

SÃO PAULO - Um adolescente de 13 anos foi flagrado com um revólver na Escola Estadual Isabel A. Redentora, na tarde desta sexta-feira, 21, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Funcionários da unidade acionaram a polícia, que revistou o estudante. A arma foi encontrada na mochila do garoto. O adolescente e a arma foram levados ao Distrito Policial da cidade. A mãe e uma professora do aluno foram com ele até a delegacia. O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar o caso.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação informou que a direção da escola convocou o responsável pelo aluno para uma reunião. O caso será analisado pelo Conselho de Escola, que se reunirá na próxima semana, para decidir qual medida educativa aplicará ao estudante. O professor mediador que atua na unidade acompanhará o caso e oferecerá orientação pedagógica ao adolescente.