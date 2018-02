Adolescente é baleado em festa em Botafogo Um adolescente de 17 anos foi baleado do abdome anteontem à noite durante uma festa no Parque General Leandro, em Botafogo, zona sul do Rio. O suspeito, Rodrigo Paiva Freire, de 20, conseguiu fugir, mas foi preso em casa pela PM. A vítima foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e seu estado de saúde é grave. Segundo a Polícia Civil, testemunhas disseram que o suspeito e a vítima já tinham se desentendido antes.