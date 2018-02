Adolescente é assassinado durante rebelião em centro de ressocialização Um adolescente foi decapitado e teve o corpo esquartejado durante uma rebelião ocorrida na noite de anteontem na unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) no bairro de Caetés II, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife(PE). Segundo a assessoria de imprensa da fundação, o motim começou por volta das 19 horas quando um grupo de internos do pavilhão 5 quebrou os cadeados e conseguiu abrir os portões do local. Na sequência, os adolescentes atearam fogo em alguns cômodos. Não foi informado o que motivou o motim. Policiais militares foram acionados para controlar rebelião. Após o incidente, o corpo do jovem assassinado foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML).Em nota, a Funase informou que uma equipe do Instituto de Criminalística (IC) faria os exames para constatar os estragos no lugar. Também informou que 12 dos 243 jovens, entre 15 e 17 anos, atendidos na unidade, foram responsabilizados pela rebelião.