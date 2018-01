Adolescente é arrastado por carro na zona norte de SP

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

Um estudante de 15 anos foi agredido e arrastado por um carro na noite de quinta-feira, 14, na zona norte de São Paulo. Ele está internado e corre o risco de morrer. Três pessoas foram presas pelo crime.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Guardas civis metropolitanos foram chamados para atender uma ocorrência de atropelamento na Avenida Deputado Emílio Carlos. Ao chegarem no local, os agentes encontraram o estudante caído com vários ferimentos pelo corpo. A vítima foi levada ao Hospital de Vila Nova Cachoeirinha, onde está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. O adolescente sofreu traumatismo craniano e lesões nos rins, pulmões e olhos.

Testemunhas disseram à polícia que o estudante estava em um ponto de ônibus quando três skinheads o puxaram pelo braço e, com o carro em movimento, o arrastaram por cerca de 60 metros pela avenida. Enquanto os guardas conversavam com outras testemunhas para apurar o caso, o trio, que havia agredido o jovem, passou pelo local, por volta das 23h40, e foi identificado. Eles tentaram fugir, mas foram presos.

O detidos, com idades entre 18 e 24 anos, foram levados para o 13º Distrito Policial, na Casa Verde, também na zona norte. O veículo usado pelos três foi encaminhado para a perícia.