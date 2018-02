Adolescente é apreendido com arma de fogo dentro de sala de aula em SP

SÃO PAULO - Um adolescente de 14 anos foi apreendido com um revolver na mochila em uma escola estadual de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 8. Segundo informações da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o garoto não chegou a apontar a arma para ninguém.

A diretoria da escola recebeu uma denuncia anônima de que o adolescente estava com um arma de fogo na bolsa. O Conselho Tutelar e a Guarda Municipal foram acionados. A mãe do garoto também compareceu à instituição de ensino.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Bragança Paulista e a arma foi apreendida. O jovem deve se apresentar no fórum da cidade nesta terça-feira para prestar esclarecimentos sobre o caso.