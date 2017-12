Adolescente é apreendido após bater carro com reféns durante fuga

SÃO PAULO - Um adolescente de 17 anos foi apreendido no fim da noite dessa quinta-feira, 15, após bater um carro roubado durante uma perseguição policial no Morumbi, zona sul da capital. O jovem mantinha dois reféns dentro do veículo. Dois comparsas do menor estão sendo procurados pela polícia.

Policiais militares começaram a perseguir um Honda Accord preto roubado na Rua Santo Américo. Eles notaram que o veículo era guiado por um adolescente e que duas pessoas no banco de trás estavam com a cabeça abaixada. Ao notar que era seguido, o jovem acelerou. Pouco depois, ele perdeu o controle do carro e atingiu o portão de uma casa. Dois veículos, que estavam na garagem, ficaram danificados.

Os policiais apreenderam o adolescente e liberaram os reféns. O casal afirmou que havia sido rendido por três assaltantes em uma rua do Morumbi no início da noite. As vítimas relataram, ainda, que foram levadas para um cativeiro, onde ficaram sob a mira de uma arma por cerca de duas horas, enquanto um dos ladrões fazia saques em caixas eletrônicos com os cartões.