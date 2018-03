Adolescente é achada morta em escola de SP Uma adolescente de 14 anos foi encontrada morta na madrugada de ontem na Escola Estadual Professora Beatriz de Quadros Leme, no Parque Fernanda, zona sul de São Paulo. Por volta das 4h, o Samu foi chamado para socorrer Vanessa Alves da Silva, que estava na quadra coberta da escola com duas amigas quando começou a passar mal. Ela recebeu os primeiros socorros, mas morreu no local. Segundo a polícia, um portão da escola foi arrancado e o alambrado arrebentado. Mas não foi informado o que as meninas faziam na escola.