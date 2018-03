Adolescente dirigindo carro roubado atropela cinco fiéis em procissão na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um adolescente de 15 anos dirigindo um carro roubado atropelou cinco pessoas que participavam de uma procissão na Avenida Aldo João Rinaldi, altura do nº 136, em Pedreira, zona sul da capital, por volta das 16 horas de domingo, 27. Segundo a Polícia Militar (PM), ele desobedeceu uma ordem de parada e, na fuga, atingiu os fiéis. O Corpo de Bombeiros socorreu duas vítimas, ambas com ferimentos leves. Uma foi encaminhada ao Hospital São Lucas, de Diadema, e outra ao Hospital Pedreira. As demais foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O adolescente foi conduzido ao 98º Distrito Policial, no Jardim Miriam, e autuado em flagrante por ato infracional. Ele deve ser encaminhado na manhã desta segunda-feira, 28, à Fundação Casa. O veículo foi devolvido à proprietária.