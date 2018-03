Adolescente de 17 anos é apreendido após atirar em frentista

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu três suspeitos de participação em assalto que terminou com um frentista de um posto de gasolina baleado na terça-feira, 16, no Jardim Ferreira, zona sul.

Entre os detidos na quarta-feira, 17, está um adolescente de 17 anos, apontado pela polícia como a pessoa que atirou no funcionário pelas costas.

O roubo, na Rua Caminho do Engenho, rendeu R$ 60 ao bando. O frentista sobreviveu ao tiro, segundo a polícia.

Os suspeitos foram presos em duas favelas, uma no Campo Limpo e outra na região do Morumbi. Um quarto suspeito do crime é procurado pela polícia. Ele estaria com a arma usada no crime.