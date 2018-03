Adolescente de 16 anos morre após ser espancado por seguranças de clube Um adolescente de 16 anos morreu após ser espancado por seguranças de um clube particular na cidade de Passos, em Minas, no sábado. Outro menor também agredido teve ferimentos leves. Segundo a Polícia Militar, três jovens tentaram entrar sem pagar em uma festa realizada em um clube particular no centro da cidade e foram impedidos por quatro seguranças do local. Os barrados danificaram o veículo de um dos seguranças. Dois vigias seguiram os jovens e os agrediram. Um dos adolescentes fugiu. O que teve ferimentos leves foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento. O jovem que morreu chegou a ser socorrido na Santa Casa de Passos. Os dois seguranças, os irmãos Adriano Alvim, de 28 anos, e Jaques Alvim, de 26, foram presos.