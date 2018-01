Adolescente de 15 anos é morto a tiros por motociclista

SÃO PAULO - Um adolescente foi morto a tiros por motociclistas na tarde desta quinta-feira, 24, na Rua José Carlos Monteiro, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o jovem estava com três perfurações no corpo. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Penteado, mas não resistiu aos ferimentos.

Relatos obtidos pelos policiais que atenderam a ocorrência apontam que um dos tiradores estava em uma moto vermelha e usava capacete.

De acordo com o Portal G1, da Rede Globo, o avô do adolescente afirmou que o atirador que disparou contra seu neto disse antes dos disparos "é esse". Idoil dos Santos Rosalino afirmou ao portal que o garoto pode ter sido confundido com outra pessoa.