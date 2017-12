Adolescente de 15 anos é apreendido após esfaquear ex-namorada

SANTOS - Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira, 6, em Santos, litoral sul de SP, após esfaquear a ex-namorada, de 16 anos. A vítima foi levada para a Santa Casa de Santos, recebeu atendimento no Plantão de Pronto Atendimento (PPA), tem quadro de saúde estável, mas permanece internada, em observação. O agressor foi contido por pessoas que passavam pelo local, que acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O crime foi cometido no bairro do Marapé, por volta das 10 horas, na esquina das Ruas Coelho Neto e Alfredo Shammass. Segundo a Delegacia de Infância e da Juventude (Diju) de Santos, o garoto planejou a ação. Ele marcou um encontro com a menina e, após uma discussão, desferiu dois golpes com uma faca de cozinha, atingindo a garota no peito e no pescoço, de raspão.

Em depoimento, o adolescente contou que o casal se conheceu há três semanas, pela internet, e manteve um breve relacionamento, mas ele terminou a relação e começou a ficar com outra menina. O garoto disse ainda que esfaqueou a ex-namorada porque ela não aceitava o fim do namoro e pretendia procurar a atual namorada dele.

A delegada da Diju determinou a apreensão do acusado na carceragem do Núcleo de Atendimento Integrado (Nai), onde ele permanece à disposição do Juízo da Infância e da Juventude.