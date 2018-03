Adolescente de 14 anos é detido pela 17ª vez em São Paulo

SÃO PAULO - Velho conhecido da polícia, que já o deteve outras 16 vezes, o adolescente F.R.A., de 14 anos, foi flagrado, nesta madrugada de terça-feira, 25, no Jardim Sônia, região de Cidade Ademar, zona sul da capital paulista, ao lado de outros quatro menores, entre eles uma garota, todos ocupando um Kadett preto furtado há dois dias na região.

Acionados por moradores do bairro que desconfiaram o veículo, PMs do 22º Batalhão abordaram o Kadett, tendo início a perseguição, que só terminou na Rua Mário Caserini, via sem saída, onde o grupo ainda tentou fugir a pé mas não conseguiu. Desarmados, os adolescentes foram encaminhados ao 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam, onde o delegado não havia definido o destino de todos os envolvidos. Não se sabe ainda se algum deles tem envolvimento no furto do veículo.

Na última vez em que foi detido, em 22 de setembro do ano passado, F.R.A., que já tem passagem pela Fundação Casa, pilotava uma moto Yamaha, de chassi adulterado, na Rua Borba Pereira, região de Vila Joaniza, bairro vizinho a Cidade Ademar. Na ocasião ele disse aos policiais que havia comprado a moto de um vizinho por R$ 1 mil e que iria entregar pizzas com o veículo.

Histórico. O primeiro boletim de ocorrência em que F.R.A. é citado foi registrado em 31 de outubro de 2007, quando ele tinha 11 anos e dirigia uma moto emprestada sem permissão. No mesmo ano, outros cinco boletins foram registrados: por dirigir sem permissão (27 de abril), furto em uma farmácia (28 de junho), apreensão de veículo (16 de agosto), desacato (17 de agosto) e furto de veículo (22 de agosto).

Outros casos. No dia 23 de outubro de 2008, já com 12 anos completos - idade mínima para que um menor seja encaminhado à Fundação Casa - o adolescente foi apreendido mais uma vez. Ele estava com um veículo furtado no Jardim Sabará, quando policiais pediram para que ele parasse. O menor não obedeceu, fugiu com o carro e bateu contra um poste.

No dia 15 de dezembro do mesmo ano, F.R.A. estava em um Santana furtado com outros três adolescentes, de 14, 16 e 17 anos. Eles foram detidos no Jardim São Bernardo, na região do Grajaú, zona sul. Na ocasião, F.R.A. e o menor de 16 anos foram levados algemados à Fundação Casa (antiga Febem). Os outros dois jovens, por não terem passagem pela polícia, foram liberados.

Já com 13 anos, F.R.A. foi apreendido pela 12ª vez pela Polícia Militar da madrugada de 22 de outubro de 2009, na Rua João Cândido, no Jardim Ubirajara, região de Campo Grande, também zona sul. O menor estava na companhia da mãe, a doméstica Elisabeth Maria Antônio, de 43 anos, ao volante de um Kadett prata, que pertence ao pai, quando cruzou com policiais militares.

Assim que viu o carro da PM, o adolescente tentou fugir, mas percorreu apenas 800 metros e foi interceptado. Filho e mãe foram encaminhados ao 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam, e o Kadett, que estava em nome de terceiros e sem licenciamento desde o ano de 2000, foi apreendido. Na delegacia o menor disse que pegou o carro do pai Lourenço Pinheiro, para buscar a mãe em um bar. O adolescente foi encaminhado novamente para a Fundação Casa.

No final da noite de 4 de abril de 2010, o adolescente foi detido no bairro de Pedreira na companhia de outro menor, de 15 anos, que dirigia um Monza vermelho, furtado no dia 5 de março, da porta de uma oficina mecânica em Diadema, no ABC. Como o Monza foi furtado, o mecânico José Luiz da Silva não pôde fazer o reconhecimento da dupla, que acabou entregue a um representante da Vara da Infância e da Juventude.