Adolescente de 13 anos fere colega com golpes de canivete em escola de SP

Um adolescente de 13 anos foi ferido com golpes de canivete por um colega da mesma idade durante uma briga dentro de uma escola municipal na Casa Verde, na zona norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 3. A vítima sofreu cortes na cabeça e no rosto, foi socorrida ao Hospital da Vila Nova Cachoeirinha e passa bem.

Segundo a Polícia Civil, a agressão ocorreu durante uma briga no horário do intervalo das aulas. A vítima disse que agrediu e imobilizou o colega após ser chutado por ele. O agressor teria golpeado o amigo para tentar se desvincilhar da imobilização. Uma funcionária da escola separou os dois estudantes.

A vítima sofreu um corte profundo próximo à boca e outro, pequeno, na cabeça. O adolescente agressor foi levado ao 13º DP (Casa Verde) e encaminhado para a Fundação Casa. Segundo a Polícia Civil, ele vai responder por ato infracional de lesão corporal dolosa.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que a direção da escola prestou os primeiros socorros ao menino e que o conduziu para atendimento médico no hospital. Disse ainda que notificará o Conselho Tutelar para as providências do órgão. "Rodas de conversa envolvendo os alunos de toda a escola serão realizadas na sexta-feira, para orientação pedagógica sobre o fato ocorrido", afirmou a pasta, em nota.