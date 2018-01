Adolescente de 12 anos é detido pela 11ª vez em Diadema

O adolescente F.R.A, 12 anos, foi detido pela décima primeira vez na noite desta segunda-feira, 4. Ele foi acusado de tentar furtar o carro de um sargento da Polícia Militar na Avenida Lico Maia, em Diadema, na Grande São Paulo.

Por ter cometido um crime considerado pela polícia de "menor potencial ofensivo", F. foi levado à delegacia e liberado à sua mãe mediante a assinatura de um termo de compromisso e responsabilidade.

Segundo o relato do sargento Rubens Ribeiro Dias, 44 anos, ele deixou o seu carro, um Kadett cinza, estacionado na rua, por volta das 20h30, enquanto se dirigiu a um supermercado. Ao voltar, Dias disse ter percebido que F. tentava abrir a porta do veículo. O jovem Anderson dos Santos Gomes, 22 anos, observava tudo a cerca de três metros de distância, conforme a vítima.

O policial levou o menor e Gomes - que foi qualificado pela polícia como testemunha no boletim de ocorrência - até a delegacia. A mãe de F., a doméstica Elisabeth Maria Antônio, de 43 anos, foi até o 1º Distrito Policial de Diadema para buscar o filho. Com uma das pernas machucada, ela usava uma bengala, com a qual ameaçou os jornalistas, que estavam de plantão na porta da delegacia.

"Dá licença, dá licença", gritava ela ao deixar o local acompanhada do filho. Elisabeth chegou a dar golpes com a bengala em direção aos jornalistas e acertou a lente de um dos repórteres fotográficos que estavam no local.

Histórico

Em pouco mais de um ano, o menor já foi detido 11 vezes. Da última vez em que foi levado para uma delegacia, em 3 de janeiro, F. estava em um Verona furtado, junto com outro menor. No dia 16 de dezembro, ele estava em um Santana, que havia furtado com outros três adolescentes, em São Bernardo. Na ocasião, F. e o adolescente de 16 anos foram levados algemados à Fundação Casa. Os outros dois jovens foram liberados.

F. também foi detido no dia 23 de outubro do ano passado. Como nas outras vezes, o menor estava com um veículo furtado, no bairro Jardim Sabará, quando policiais pediram para que ele parasse. F. não obedeceu, fugiu com o carro e bateu em um poste. O caso foi registrado no 80º DP (Vila Joaniza).

Na sétima vez em que foi detido, em 25 de agosto, o menor dirigia um Chevette branco roubado quando foi parado por PMs na Vila Joaniza, na zona sul. Ele ainda tinha 11 anos e foi encaminhado a um abrigo de nome não divulgado pela Justiça. O primeiro boletim de ocorrência que cita F. foi registrado no dia 31 de outubro de 2007, quando ele dirigia uma moto emprestada sem permissão. Os outros BOs são de 27 de abril, 28 de junho, 16, 17 e 22 de agosto