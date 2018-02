Adolescente dá arma para filha de 9 meses Imagens no celular de um jovem de 17 anos apreendido em Ibiúna, no interior, mostram o rapaz colocando um revólver nas mãos da filha de 9 meses. O pai ajuda a criança a empunhá-lo e simula tiros. A mãe da criança, também menor de 18 anos, brinca com a arma. O jovem ainda aponta o revólver para quem grava as cenas. As imagens mostram que o revólver está carregado. O adolescente é acusado de ter feito cinco assaltos. Policiais também apreenderam o celular. O Conselho Tutelar vai apurar a atitude da mãe.