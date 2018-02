Adolescente ainda procura mãe e tio O pintor Miranda de Jesus Cavalcante, de 30 anos, tentava consolar a sobrinha, de 17, na tarde de ontem. Ela buscava informações sobre o paradeiro da mãe, Maria de Jesus Cavalcante, de 41 anos, e de um tio, Sebastião Almeida da Silva, de 37, sobre os quais não tinha notícias desde a noite anterior. Os dois estariam em um barraco no momento do incêndio. Maria morava no local com o namorado, que foi socorrido e levado ao hospital depois da ocorrência.