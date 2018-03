Adolescente admite que participou de chacina Um adolescente confessou ter participado do assassinato do policial militar Jorge Augusto de Souza Alves Júnior, de 34 anos, na Favela da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele é um dos dois que foram detidos em uma megaoperação da polícia em busca dos autores de dez homicídios que aconteceram na comunidade entre os dias 8 e 9. A Polícia Civil do Rio também disse ontem que foram identificados cinco acusados da chacina, três adultos e dois adolescentes. Na sexta-feira, 350 policiais participaram da ação na zona norte do Rio.