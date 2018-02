Adoções: TJ terá banco de dados A Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) quer informatizar até o fim do ano o banco de dados do tribunal para facilitar o mapeamento dos casos de entrega voluntária e abandono de bebês no Estado. A medida permitirá traçar de modo mais rápido um perfil de quem entrega o filho para adoção.