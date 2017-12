Adoção de criança com deficiência terá prioridade O plenário do Senado aprovou ontem projeto de lei que garante prioridade na tramitação de processos de adoção que envolvam crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica. A proposta modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para instituir tal prioridade. O texto seguirá para sanção presidencial, uma vez que só houve duas emendas de redação.