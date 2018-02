Admiradores de todo o País organizam fã-clube Atualmente considerado o maior fã-clube de Lady Gaga no Brasil, o Brazilian Monster nasceu em abril deste ano, uniu-se a diversos fan sites e tem o apoio da Universal Music. O grupo realiza encontros mensais e já tem coordenações locais no Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Distrito Federal e Pará.