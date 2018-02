Administrador do Araçá volta a ser coveiro A falta de coveiros ontem levou o administrador do Cemitério do Araçá, na zona oeste, a auxiliar nos sepultamentos. No cargo há cerca de dois anos, Carlos David, que não quis falar com a reportagem, foi visto dirigindo o carrinho que leva os caixões do velório para as covas e acompanhando os enterros. Ele vestia o uniforme azul dos agentes do Serviço Funerário.