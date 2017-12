Administrações em áreas mais nobres perderam menos Entre as 12 subprefeituras nas quais o ganho médio mensal das famílias é inferior a R$ 1 mil, nove tiveram o orçamento reduzido em comparação com 2010. A de M"Boi Mirim, extremo da zona sul, por exemplo, vai perder um quarto das verbas - de R$ 38,7 milhões para R$ 29,2 milhões por ano. Em São Miguel, onde fica o Jardim Romano (alagado no início do ano), a subprefeitura perdeu R$ 23 mil para 2011, em relação a este ano.