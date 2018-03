Adivinha quem arrombou o PV

Será que, na pressa, trocaram o endereço e erraram de partido, caramba? Dar sumiço no programa de TV do tucano Geraldo Alckmin seria lambança mais ao estilo dessa turma. Tem gente no PV dizendo que os ladrões "estavam interessados em dados estratégicos da campanha". Não ri, não! Imagina só o barulho político que o assunto faria nos jornais se tivessem arrombado a sede do PSDB paulista. Cairiam - mole, mole - mais três ou quatro parentes da Erenice.

Como a ação foi contra os "verdes", virou piada até no Palácio do Planalto, onde notícia ruim não costuma ter graça nenhuma. Comentava-se ontem por lá que os programas de TV roubados do PV serão lançados em cópias piratas junto com Tropa de Elite 2. Pode?

Viva a liberdade

Paris Hilton pegou liberdade condicional em processo por porte de drogas. Isso quer dizer o seguinte: o encontro com a loura em Los Angeles, promessa de uma promoção da Devassa com sua garota-propaganda, será realizado fora da cadeia.

Vantagens

O bom de ser diretor dos Correios é que, na hora de deixar o cargo, sua carta de demissão chega rapidinho ao destino.

Vale transporte

Do jeito que a cotação do dólar vem caindo em relação ao real, qualquer dia desses o tal "bilhete único" do brasileiro vai incluir passagens para Nova York.

À flor da pele

Felipão anda se comportando pior que o Neymar em campo. Talvez seja o caso de mandar o técnico do Palmeiras ao mesmo psicólogo do jogador do Santos. Deve ser da idade, né?!

Indústria do voto

O bom negócio das eleições está mudando de mãos. Tem dono de fábrica de cavaletes faturando mais que muito marqueteiro por aí! Duda Mendonça já estaria propenso, inclusive, a mudar de ramo no pleito de 2012.

Graças a Deus!

A anunciada volta de Pedro Bial ao Big Brother Brasil está sendo intensamente comemorada entre parentes do jornalista. Ninguém aguenta mais ele em casa!

Papo do papa

Bento XVI mudou de assunto desagradável ao se despedir do Reino Unido. Trocou os horrores da pedofilia pelo sofrimento na 2.ª Guerra Mundial.

Terra de ninguém

O bilionário Eike Batista entrou de cabeça no lobby pelo leilão de privatização do Amapá. Pior do que está, sem palhaçada, o Estado não fica.