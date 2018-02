Adiada reintegração de prédio ocupado no centro de São Paulo

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) adiou para o dia 25 deste mês a reintegração de posse do edifício na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, ocupado desde 3 de outubro por integrantes da Frente de Luta Por Moradia (FLM). A operação estava prevista para acontecer nesta segunda-feira, 8.

Segundo o TJ-SP, o pedido de adiamento partiu da Polícia Militar. A corporação pede que haja uma atuação coordenada entre órgãos do Executivo como Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Secretaria de Habitação, Assistência Social, por causa do grande número de pessoas que se encontram no imóvel.

Na época da ocupação, A FLM informou, por meio de nota, que seu objetivo era pressionar os governos federal, estadual e municipal a transformarem os imóveis abandonados em moradias populares. Eles também pediam o desenvolvimento de programas de habitação social para famílias com renda inferior a três salários mínimos.