Adiada perícia em carro de advogada encontrada morta

SÃO PAULO - O Instituto de Criminalística cancelou a perícia que seria realizada nesta segunda-feira, 14, no carro da advogada Mércia Nakashima, encontrada morta na última sexta-feira, 11. O adiamento foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, porém os motivos ainda estão sendo apurados.

O Honda Fit foi retirado da represa em Nazaré Paulista, interior de São Paulo, na quinta-feira, 10, um dia antes da localização do corpo de Mércia. A nova data da perícia do veículo ainda não foi divulgada.

A Polícia Civil investiga se a morte ocorreu antes ou depois de 27 de maio, quando seu ex-namorado, o advogado e PM aposentado Mizael Bispo de Souza, de 40 anos, driblou delegados e investigadores e deixou o prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) sem depor no caso, que então investigava apenas o desaparecimento de Mércia.

A Polícia Civil não descarta a hipótese de Bispo ter deixado o DHPP para matar a advogada em um cativeiro ou eliminar provas do crime. Os primeiros exames do IML no corpo da advogada apontaram fratura no maxilar, mas o laudo final só deve sair em aproximadamente 30 dias.