'Acusam-me do que tenho denunciado', diz vereador Antes de desmarcar a entrevista coletiva marcada com os jornalistas para a tarde ontem, o vereador Aurélio Miguel (PR) se defendeu pelo microfone do plenário. Atribuiu a denúncia de que teria recebido propina para favorecer a aprovação de obras irregulares em dois shoppings de São Paulo à ação de inimigos que acumula desde que começou a fazer oposição à gestão do prefeito Gilberto Kassab (PSD). "Tenho incomodado muita gente. Esperava que, em um determinado momento, isso aconteceria. Mas não conseguirão me calar. Acusam-me do crime que tenho sistematicamente denunciado nesta Casa."