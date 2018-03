Acusados tentam seguir a vida com política e livro Em outubro de 1992, o policial militar Wlandekis Antonio Cândido Silva era primeiro-sargento das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Ele é acusado pelo morte de 15 pessoas com outros 25 réus. Na eleição municipal passada, com o nome de Sargento Wlandekis, ele foi candidato a vereador pelo PRTB em Diadema e teve 111 votos.