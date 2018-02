Acusados negam fraudes em museus

As ações civis públicas que motivaram o bloqueio dos bens foram ajuizadas pelo promotor Silvio Antonio Marques. Segundo ele, houve desvio de dinheiro público, uso de notas frias e cessão irregular de espaço dos museus para festas, exposições, livraria e restaurante nos últimos 15 anos. Ele pediu o bloqueio dos bens de nove acusados e o ressarcimento de cerca de R$ 2 milhões aos cofres públicos. A Justiça concedeu o primeiro pedido e vai ouvir os réus antes de decidir por sua condenação ou absolvição.

"Todas as irregularidades foram posteriores à minha gestão", defende-se Bratke, responsável pelo MCB entre 1992 e 1995. "Fico muito triste com uma situação como esta porque eu e todas as outras pessoas envolvidas sempre quisemos o bem da instituição", disse Ohtake, diretor do MIS de 1989 a 1991 e conselheiro da Associação dos Amigos do MIS e da Associação de Amigos do Museu da Casa Brasileira entre 1995 e 2006. "Contesto veementemente as acusações e no final essa decisão vai ser revertida", afirmou Labaki. Seu advogado vai recorrer.