Acusados de agredir jovens na Av. Paulista serão internados

SÃO PAULO - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu e a 1ª Vara da Infância e Juventude aceitou nesta terça-feira, 23, que os quatro menores de classe média que participaram da série de agressões na Avenida Paulista no domingo, 14, sejam internados na Fundação Casa. A assessoria do MP-SP não soube informar por quanto tempo eles ficaram detidos nem por qual infração serão denunciados.

Eles são acusados, junto com um jovem de 19 anos, de agredir com socos, pontapés e lâmpadas fluorescentes três rapazes nas proximidades da Avenida Brigadeiro Luís Antonio. Duas vítimas disseram à polícia que teriam sido confundidas com homossexuais, o que teria motivado a agressão.

Após a divulgação das imagens que mostram o momento da agressão, os acusados devem responder por lesão corporal e tentativa de homicídio.