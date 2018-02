Acusado tem dados pessoais hackeados Um grupo de hackers conseguiu acessar dados pessoais de um dos guardas-civis envolvidos no confronto com skatistas e publicou o conteúdo na internet. Informações como CPF, idade, endereço, números de celular e nome da mãe foram divulgadas. O grupo ainda elencou "justificativas" para a exposição - entre elas, o artigo 5º da Constituição Federal, que trata do direito de ir e vir e, segundo eles, foi violado pelo guarda. / DENIZE GUEDES