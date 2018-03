Acusado estava foragido desde outubro de 2009

Em 9 de outubro do ano passado, ele foi beneficiado pela saída temporária do Dia das Crianças e não voltou mais para a cadeia - para cada saída autorizada, o governo do Estado estima que 5% dos beneficiados não retornem às celas, porcentual que espera reduzir com as tornozeleiras eletrônicas.

A Polícia Civil está investigando se Eduardo Marques está envolvido em outros sequestros ocorridos neste ano e qual sua relação com o tráfico na Baixada Santista. Os policiais também estão atrás de pistas de possíveis comparsas do acusado.