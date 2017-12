Acusado deve ser julgado por homicídio A promotora Maria Gabriela Ahualli Steinberg afirmou ontem que, com a morte do designer Henrique de Carvalho Pereira, o autor do crime, Alessandre Fernando Aleixo, será julgado por homicídio, e não mais por tentativa de homicídio. O acusado está preso no Centro de Detenção Provisória Pinheiros I.