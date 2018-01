Acusado de torturar e matar namorada com espada é preso por tráfico

A Polícia Rodoviária Federal prendeu neste domingo, 12, Diego Carvalho Perlim, de 36 anos, acusado de torturar e matar a namorada, Bruna Nascimento Vendreras, de 23 anos, em Miguelópolis (SP) usando uma espada. Ele é de Ribeirão Preto (SP) e estava foragido desde o crime, em junho do ano passado.

Perlim foi flagrado junto com um homem que é considerado um dos maiores traficantes do País. Carlos Alberto Sgobbi, de 38 anos, procurado pela Polícia Federal, seria sócio de um cartel na Colômbia e dono de 3,7 toneladas de cocaína apreendidas no porto de Santos em 2014.

Já Diego Perlim seria o responsável por transportar grandes quantidades de droga da América do Sul para a Europa por via marítima. Os dois estavam em um Toyota Hilux SW4 que transitava pela BR-163, quando foi abordado no posto policial em Guaíra (PR).

Procurados. Havia mandados de prisão contra ambos e Perlim apresentou documentos falsos, mas acabou descoberto. Ele era procurado pela morte da namorada, que foi torturada em um rancho de sua propriedade. No local foi apreendida uma espada samurai.

Os acusados já tinham passagens pela polícia e foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. A reportagem não conseguiu contatos com os dois.