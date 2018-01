Acusado de receptar eletrônicos roubados é preso na Grande SP

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu um homem acusado de participação em roubo de carga de eletroeletrônicos de um centro de distribuição da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite desta terça-feira, 16. Três funcionários da empresa, que teriam facilitado o crime, também foram detidos.

Na madrugada da terça-feira, uma quadrilha armada invadiu a empresa e retirou quatro caminhões carregados de eletroeletrônicos. Após o crime, policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) receberam informações sobre um possível ponto de distribuição da carga roubada.

Os oficiais foram até um imóvel na Rua Matilde, na cidade de São Caetano do Sul, no ABC paulista. No local, o suspeito, apontado como receptador, foi preso. Segundo a Polícia Civil, ele usava duas vans para fazer a distribuição do material roubado.

O suspeito revelou outros três endereços na mesma rua, onde armazenava os produtos roubados, afirma a Polícia Civil. Parte da carga foi recuperada nos endereços.As investigações apontaram, ainda, a participação de três funcionários da empresa, acusados de terem facilitado a ação da quadrilha. Eles foram detidos em Guarulhos.