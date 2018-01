Acusado de pedofilia e crimes sexuais é preso em São Paulo

Um homem de 38 anos foi preso nesta sexta-feira, 7, em São Paulo, acusado de manter relações sexuais com uma menina de 8 anos de idade, filha de sua namorada, além de produzir, armazenar e divulgar fotos pornográficas pela internet. Segundo a PF, ele foi preso em sua residência em São Miguel Paulista, zona leste da cidade, onde foram encontrados objetos de natureza erótica, além de um computador com fotos com conteúdo pedófilo.

O preso responderá pelos crimes de atentado violento ao pudor e estupro, além daqueles previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, referentes à produção, fornecimento e armazenamento de material de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente. As penas somadas ultrapassam 40 anos de prisão.