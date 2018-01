Acusado de participar de assalto a albergue tem prisão decretada pela Justiça Um homem acusado de ter participado do assalto ao Albergue Arco-Verde, na Ladeira do Leme, zona sul do Rio, no domingo, teve a prisão pedida pela Polícia Civil e decretada pela Justiça ontem. Até o início da noite, porém, ele não havia sido preso. A polícia não divulgou o nome do acusado nem informou como foi identificado. Ontem, também foi produzido e divulgado o retrato falado de outro acusado de participar do assalto. Esse, no entanto, ainda não foi identificado.