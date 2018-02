Acusado de molestar estudante no metrô é solto e perde o cargo de corregedor O advogado Walter Dias Cordeiro Júnior, de 46 anos - que atuava na Corregedoria-Geral da Administração do Estado -, acusado de molestar uma estudante de 21 anos dentro de um vagão do metrô, na última sexta-feira, foi solto ontem da carceragem do 31.º Distrito Policial, na Vila Carrão, zona leste.