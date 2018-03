Acusado de matar universitário no Itaim é solto No último dia 9, a Polícia Militar prendeu em flagrante o analista de crédito Raphael Reis Carvalho, de 20 anos, após ele se envolver na morte do universitário Igor Salvetti Caleman, de 22, na porta de uma casa noturna na Rua Tabapuã, no Itaim-Bibi, zona sul. Os dois discutiram por causa de uma mulher.