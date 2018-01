O pedreiro Flávio Figueiredo, acusado de matar Claudino de Souza, pai do cantor Buchecha, foi detido na manhã de ontem na Região dos Lagos, no Rio, por PMs. O crime ocorreu no fim de semana. Segundo informações da PM, Figueiredo foi encontrado na casa de amigos. Ele foi encaminhado para a 125.ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio.